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19:36 18.07.2021

Два сотрудника спецслужбы задержаны за нападение на пограничный наряд на Сумщине

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Два сотрудника спецслужбы задержаны за нападение на пограничный наряд на Сумщине

В Службе безопасности Украины заявили об установлении причастности двух ее сотрудников к нападению на сотрудников Госпогранслужбы в ночь на воскресенье, 18 июля. Оба задержаны и переданы органам следствия.

Как сообщила пресс-служба СБУ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", спецслужбой установлена причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине. Задержанные переданы органам следствия.

"СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию - ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", – говорится в комментарии в воскресенье вечером.

В пресс-службе подчеркнули, что "СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям".

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье на государственной границе с РФ в Сумской области злоумышленники напали на сотрудников Государственной пограничной службы Украины, в результате которого нарушители завладели табельным оружием пограничников, которое, однако, впоследствии было возвращено.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "24 каналу" в воскресенье отметил, что состояние пострадавших пограничников удовлетворительное.

В Госпогранслужбе расценили атаку на пограничников как попытку запугивания.

Теги: #нападение #госпогранслужба #сбу
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