События

18:49 18.07.2021

Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

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Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

Пугающей назвала ситуацию с наводнениями в стране канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая посетила в воскресенье деревню Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, особенно пострадавшей от стихии.

"Это невероятная пугающая ситуация, в немецком языке, пожалуй, нет таких слов, чтобы описать разрушения", - сказала она журналистам.

По последним данным местных властей, жертвами наводнений в землях на западе Германии стали 157 человек, 110 из них в Рейнланд-Пфальце. Еще не менее 670 человек пострадали.

Огромный ущерб нанесен инфраструктуре, в том числе и жилому фонду.

О 27 утонувших сообщают власти соседней Бельгии.

Ливни обрушились также на Австрию, Швейцарию, Люксембург и Нидерланды.

Теги: #наводнение #меркель #германия
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