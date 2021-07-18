События

18:15 18.07.2021

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет

1 мин читать
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00 18 июля, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов противник открывал огонь из минометов калибра 120мм. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Как отмечается в сообщении, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали в воскресенье 7 га территории на Донбассе и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

Теги: #всу #оос #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:31 18.07.2021
Каждый день работает лишь один КПВВ на Донбассе, еще один открывается дважды в неделю – штаб ООС

Каждый день работает лишь один КПВВ на Донбассе, еще один открывается дважды в неделю – штаб ООС

08:32 18.07.2021
Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

00:26 18.07.2021
ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима "тишины" на Донбассе за пятницу

ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима "тишины" на Донбассе за пятницу

07:48 17.07.2021
Украинский военный получил пулевое ранение на Донбассе с начала суток

Украинский военный получил пулевое ранение на Донбассе с начала суток

19:03 16.07.2021
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

12:52 16.07.2021
Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

10:04 16.07.2021
И. о. временного поверенного в делах США во время визита в район ООС заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину

И. о. временного поверенного в делах США во время визита в район ООС заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину

07:49 16.07.2021
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима тишины, ранены шесть бойцов ВСУ

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима тишины, ранены шесть бойцов ВСУ

13:32 15.07.2021
На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Север"

На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Север"

08:03 15.07.2021
С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

В Дрогобыче обрушился второй подъезд отселенного жилого дома, где два года назад погибли 8 человек

На границе с РФ в Сумской области ночью напали на украинских пограничников – Госпогранслужба

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель шокирована ущербом от наводнения в Германии; погибли 157 человек

Порошенко принял участие во всеукраинском Зарваницком паломничестве

В Дрогобыче обрушился второй подъезд отселенного жилого дома, где два года назад погибли 8 человек

Бельгия открывается для поездок граждан Украины – МИД

Правительственные силы Афганистана отбили у талибов еще один уезд к северу от Кабула

На границе с РФ в Сумской области ночью напали на украинских пограничников – Госпогранслужба

В Киеве к вечеру ожидаются гроза, град и шквалы

Британский премьер и министр финансов помещены под медицинское наблюдение после контакта с заразившимся COVID-19 главой минздрава

В Киеве за сутки 43 человека заболели Covid-19, один умер, 61 выздоровел - мэр

В начале недели в Украину с запада придут дожди и прохлада

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА