Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00 18 июля, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов противник открывал огонь из минометов калибра 120мм. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Как отмечается в сообщении, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали в воскресенье 7 га территории на Донбассе и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.