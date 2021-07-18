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17:22 18.07.2021

Порошенко принял участие во всеукраинском Зарваницком паломничестве

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Порошенко принял участие во всеукраинском Зарваницком паломничестве

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в традиционном всеукраинском паломничестве в с.Зарваница Тернопольской области.

Как сообщается на сайте Евросолидарности в воскресенье, в богослужениях приняли участие несколько тысяч паломников со всей Украины, в том числе и со временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Архиерейскую литургию возглавил глава УГКЦ Святослав. Паломничество было посвящено 425-летию провозглашения Брестской унии и молитве за мир в Украине.

"Прежде всего, очень хорошо, что зарваницкое паломничество стало возможным. Люди устали от отсутствия возможности прийти и помолиться Богу. И я молился за то, чтобы отошла пандемия, отошел кризис, и не мешала людям идти своей дорогой", - сказал Порошенко после богослужения.

Теги: #паломничество #тернопольская_область #порошенко
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