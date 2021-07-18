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14:30 18.07.2021

На границе с РФ в Сумской области ночью напали на украинских пограничников – Госпогранслужба

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На границе с РФ в Сумской области ночью напали на украинских пограничников – Госпогранслужба

Нападение на сотрудников Государственной пограничной службы Украины произошло в ночь на воскресенье на государственной границе с РФ в Сумской области, в результате которого злоумышленники завладели табельным оружием пограничников, которое, однако, впоследствии было возвращено, сообщает пресс-служба погранведомства.

"Пограничные наряды постоянно подвергаются агрессивным действиям со стороны противоправных элементов. Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.

В погранведомстве отметили, что своевременными совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к преступлению. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по стст.262 и 345 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов; угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

Охрана государственной границы осуществляется усиленно, на место происшествия прибыл руководитель Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве заявили, что пока не могут предоставить точную информацию о том, откуда именно произошло нападение, с территории Украины или РФ, однако спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "24 каналу" в воскресенье отметил, что скорее всего, это все-таки была территория Украины. "Нападавшие убежали вглубь территории Украины. Скорее всего, нападение произошло именно с территории Украины. Все дальнейшие обстоятельства установит следствие", - сказал он.

По словам Демченко, состояние пострадавших пограничников удовлетворительное.

В Госпогранслужбе расценили атаку на пограничников как попытку запугивания.

 

 

 

Теги: #нападение #госпогранслужба #сумская_область
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