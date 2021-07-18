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12:43 18.07.2021

Британский премьер и министр финансов помещены под медицинское наблюдение после контакта с заразившимся COVID-19 главой минздрава

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Британский премьер и министр финансов помещены под медицинское наблюдение после контакта с заразившимся COVID-19 главой минздрава

Глава британского правительства и министр финансов Великобритании Борис Джонсон и Риши Сунак получили уведомления после контакта с главой минздрава Саджидом Джавидом, заразившимся коронавирусом COVID-19, и поэтому теперь они должны будут регулярно проходить тестирование, сообщает в воскресенье Би-би-си.

Телерадиокорпорация отмечает, что речь идет о тестировании пилотной программы, призванной заменить регулярным тестированием уход на самоизоляцию.

Результат тестирования на коронавирус у главы минздрава Великобритании оказался положительным в субботу после того, как в пятницу он принял участие в заседании правительства. Самочувствие министра удовлетворительное, болезнь протекает без сложных симптомов, отмечает Би-би-си.

Теги: #великобритания #коронавирус
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