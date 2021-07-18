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12:24 18.07.2021

В начале недели в Украину с запада придут дожди и прохлада

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В начале недели в Украину с запада придут дожди и прохлада

Погоду западной части Украины в ближайшие сутки, 19 июля, будет определять влажная и прохладная воздушная масса; на остальной территории удержится жаркая и сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях, днем также и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях - грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с (в Карпатах значительные дожди); на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на востоке юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, на побережье до 25°; днем в западных и Житомирской областях 22-27°, в южных и восточных областях 32-37°, на остальной территории 28-33°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 16-21°.

В Киеве - грозовые дожди, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 20-22°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 36,3 градусов тепла в 2007 году, а самая низкая – ночью на отметке 8,9 градусов выше ноля в 1898 и 1929 годах.

Во вторник, 20 июля, на Закарпатье и Прикарпатье, ночью местами в северных, днем и в большинстве южных и центральных областей ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°; днем в западных областях 21-26°, в северных областях 23-28°, в центральных областях 26-31°; на юге и востоке страны ночью 18-23°, днем 20 июля 30-35°.

В Киеве 20 июля ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°; днем 26-28°.

18 июля на 9.00 температура воды была в Черном и Азовском морях 27-28°, в Днепре в пределах Киева 27°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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