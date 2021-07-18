Из-за непогоды обесточены 101 населенный пункт в 3 областях Украины

В результате непогоды обесточен 101 населенный пункт в трех областях Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская - 53, Житомирская - 35 и Черниговская - 13)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.