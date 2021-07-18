События

10:17 18.07.2021

Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

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Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

Вследствие урагана в Вышгородском районе Киевской области погибли два человека, еще один госпитализирован, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"17 июля около 16:00 из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате падения деревьев в с. Гавриловка и с. Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели убрали четыре поваленных дерева.

К работам привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Теги: #киевская_область #жертвы #ураган #украина
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