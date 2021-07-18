События

10:10 18.07.2021

В Украине за сутки вакцинировано более 50 тыс. человек

1 мин читать
В Украине за сутки вакцинировано более 50 тыс. человек

В течение прошедших суток, 17 июля, от коронавируса в Украине привили 50 435 человек, при этом первую дозу вакцины получили 34 079 украинцев, а 16 356 – полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава в четверг.

"50 435 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 17 июля 2021 года. Одну дозу получили 34 079 человек полностью иммунизированы – 16 356 человека", – говорится в сообщении, обнародованном в Телеграмм-канале.

Отмечается, что в течение суток работали: 179 мобильных бригад, 354 пункта прививки и 229 центров вакцинации.

Кроме того, с начала прививочной кампании привито 2 638 941 человек, из них получили 1 дозу – 2 638 939 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 422 536 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 061 475 прививок.

 

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 18.07.2021
Прививка вакциной Moderna позволят получить международный сертификат о вакцинации

Прививка вакциной Moderna позволят получить международный сертификат о вакцинации

10:30 18.07.2021
В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

10:17 18.07.2021
Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

09:58 18.07.2021
Украинский институт дипломатии планирует провести двусторонний культурный сезон между Великобританией и Украиной в 2022 году

Украинский институт дипломатии планирует провести двусторонний культурный сезон между Великобританией и Украиной в 2022 году

09:13 18.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 190 млн

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 190 млн

08:32 18.07.2021
Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

07:33 18.07.2021
Глава Минздрава Великобритании заболел COVID, несмотря на прививку, но имеет легкие симптомы

Глава Минздрава Великобритании заболел COVID, несмотря на прививку, но имеет легкие симптомы

05:47 18.07.2021
В Украине за сутки зафиксирован 229 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксирован 229 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев

04:45 18.07.2021
На Буковине за сутки выявили пять новых случаев COVID-19

На Буковине за сутки выявили пять новых случаев COVID-19

03:08 18.07.2021
Венедиктова встретилась с представителями литовских правоохранительных органов

Венедиктова встретилась с представителями литовских правоохранительных органов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

В Украине за сутки зафиксирован 229 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев

ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима "тишины" на Донбассе за пятницу

ПОСЛЕДНЕЕ

Тихановская в США проведет встречи на высоком уровне в Белом доме и Госдепартаменте

Эстония не направит нового посла в Беларусь

ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима "тишины" на Донбассе за пятницу

В Затоке Одесской области утонул отдыхающий, еще один несовершеннолетний пропал

Госпотребслужба начала проверку по факту отравления семерых детей в летнем лагере на Прикарпатье

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

Киевские правоохранители устанавливают причины перестрелки в центре столицы

Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

В Харьковской области перевернулся комбайн, тело водителя извлекали спасатели

Франция будет требовать ПЦР-тесты у въезжающих из ряда стран Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА