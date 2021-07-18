В Украине за сутки вакцинировано более 50 тыс. человек

В течение прошедших суток, 17 июля, от коронавируса в Украине привили 50 435 человек, при этом первую дозу вакцины получили 34 079 украинцев, а 16 356 – полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава в четверг.

"50 435 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 17 июля 2021 года. Одну дозу получили 34 079 человек полностью иммунизированы – 16 356 человека", – говорится в сообщении, обнародованном в Телеграмм-канале.

Отмечается, что в течение суток работали: 179 мобильных бригад, 354 пункта прививки и 229 центров вакцинации.

Кроме того, с начала прививочной кампании привито 2 638 941 человек, из них получили 1 дозу – 2 638 939 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 422 536 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 061 475 прививок.