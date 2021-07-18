Украинский институт дипломатии планирует провести двусторонний культурный сезон между Великобританией и Украиной в 2022 году

Генеральный директор Украинского института при Министерстве иностранных дел Украины Владимир Шейко рассказал о запланированных на 2022 год проектах, сообщила пресс-служба МИД.

"В следующем году Украинский институт, среди прочего, планирует воплотить проект к 100-летию украинской дипломатии, провести двусторонний культурный сезон между Великобританией и Украиной. Убежден, что Институту удастся успешно воплотить все задуманное благодаря сотрудничеству и синергии, а также всеобщим пониманием, насколько культурная дипломатия важна для Украины", - цитирует пресс-служба слова Шейко.

Отмечается, что Украинский институт создан в 2017 году для укрепления международной и внутренней субъектности Украины через возможности культурной дипломатии, а 16 июля в МИД состоялось мероприятие по случаю его трехлетия.

"Украинский институт не только реализует проекты за рубежом, он усиливает политические и коммуникационные задачи МИД. Речь идет о культурной программе Крымской платформы, информационные кампании, привлекают внимание мира к нарушениям прав человека на временно оккупированных территориях", - сообщил глава дипведомства Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что за три года Украинский институт реализовал около 200 проектов в 28 странах, в том числе несколько десятков в рамках года культуры Украина-Австрия в 2019 году.

Министр отметил запуск официального сайта Украины для иностранных аудитор UKRAINE.UA английском, немецком и французском языках, с планами запуска новых языковых версий.

"Впереди нас ждет немало амбициозных планов. Мы готовы работать над открытием первых зарубежных филиалов Украинского института, провести Дни Украины в 27 столицах Европейского Союза, открывать современное и яркое украинское искусство миру. С этой целью объединять усилия государства, бизнеса, международных партнеров и украинской общины за рубежом", - подытожил Кулеба.

В мероприятии также участвовали первый заместитель министра Эмине Джапарова, председатель Наблюдательного совета УИ Ольга Сагайдак, журналист и бывший политзаключенный Кремля Роман Сущенко, представители экспертной среды, известные художники.