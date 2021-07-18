Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

С начала суток российские наемники обстреляли поселок Пески на Донбассе из минометов 120-го калибра, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 18 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В частности, за прошедшие сутки, 17 июля, в районе проведения операции ОС наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Чермалыка противник обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Широкино и Павлополя российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. В направлении Старогнатовки применяли артиллерию калибра 122-мм. В районе поселка Песков враг трижды обстреливал позиции ВС с ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А неподалеку Новозвановки дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что за минувшие сутки двое бойцов из состава ОС получили ранения. Они находятся в военном госпитале. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другой - удовлетворительное.

Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

"Обо всех фактах нарушений со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе.