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05:47 18.07.2021

В Украине за сутки зафиксирован 229 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксирован 229 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксирован 229 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 17 июля 2021 в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 27, медработников - 4). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 382 человека, летальных случаев – 8, выздоровели - 241 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в воскресенье утром.

Днем ранее, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 49 человек, выздоровели 2 181 198 человек, летальных случаев - 52 726.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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