События

07:33 18.07.2021

Глава Минздрава Великобритании заболел COVID, несмотря на прививку, но имеет легкие симптомы

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 Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сдал положительный результат теста на коронавирус и чувствует "легкие" симптомы болезни, сообщает Sky News.

"Сегодня утром у меня обнаружили положительный результат на Covid. Я жду результатов повторного ПЦР-теста, но, к счастью, мне сделали прививку, и симптомы легкие. Пожалуйста, не забудьте обратиться за вакциной, если вы еще этого не сделали", - написал Джавид в Twitter.

Симптомы у Джавида проявились всего через три дня после того, как он побывал в доме престарелых на юге Лондона.

Британские СМИ также отмечают, что Джавид в пятницу встречался с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Джавид 17 марта получил первую прививку вакцины AstraZeneca, а вторую дозу - 16 мая.

Хотя вакцины против коронавируса не на 100% эффективны в предотвращении инфекции, полностью вакцинированы люди с меньшей вероятностью будут испытывать серьезные симптомы, даже если они получат положительный результат теста.

Теги: #великобритания #минздрав #коронавирус #глава
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