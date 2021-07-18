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05:47 18.07.2021

Тихановская в США проведет встречи на высоком уровне в Белом доме и Госдепартаменте

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Тихановская в США проведет встречи на высоком уровне в Белом доме и Госдепартаменте

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ближайшее время собирается провести встречи на высоком уровне в Госдепартаменте и в Белом доме США, сообщили в пресс-службе политика.

"Рабочий визит Светланы Тихановской в США начнется в воскресенье, 18 июля, в Вашингтоне со встречи с белорусами диаспоры... На начало недели у Тихановской запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте, в понедельник, 19 июля, и Белом доме во вторник, 20 июля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что Тихановская проведет встречи с конгрессменами, сенаторами-членами Палаты представителей США от Демократической и Республиканской партии, руководителем американского агентства международной помощи USAID, журналистами.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным белорусскими властями результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Оппозиция не признала итоги выборов как сфальсифицированные. ЕС и США более не считают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Тихановская и ряд других лидеров оппозиции из-за преследований властями были вынуждены покинуть Беларусь. Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Беларуси включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Теги: #сша #тихановская #встречи #беларусь
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