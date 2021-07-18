События

03:08 18.07.2021

Венедиктова встретилась с представителями литовских правоохранительных органов

2 мин читать

Генпрокурор Ирина Венедиктова во время визита в Литву встретилась с директором Службы специальных расследований Жидрунасом Барткусом (STT) и директором Службы расследований финансовых преступлений Антони Микульскисом, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Весь мир должен быть объединен с коррупцией, поэтому для нас приоритетно развивать связи с правоохранителями других стран. Литва готова делиться лучшими практиками и опытом. Такое взаимодействие развивает потенциал антикоррупционных органов, а именно мощной борьбы от нас всех ждет общество", - цитирует пресс-служба слова Венедиктовой.

Также в Вильнюсе генпрокурор встретилась с директором Службы расследований финансовых преступлений Антони Микульскисом. Руководители ведомств обменялись информацией о мерах по защите государственных финансов и противодействия отмыванию средств, принимаемых правоохранительными органами обеих стран.

"Разрушение теневых схем - очень важное направление, где от бдительности стражей порядка зависят все сферы жизни государства. В прошлом году благодаря нашей координации по противодействию схемам уклонения от уплаты налогов почти 50000000000 гривен увеличены поступления в бюджет. А ликвидация транзитно конвертационных групп увеличила поступления НДС на 40 млрд грн. Сейчас украинская система противодействия финансовым преступлениям находится в состоянии преобразования. В сентябре заработает новый орган - Бюро экономической безопасности. Его аналитики и детективы работать над предупреждением и расследованием преступлений, связанных с экономикой и финансами", - отметила она.

Венедиктова также добавила, что Офис генпрокурора уже заключил Соглашение о сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF), которое также является партнером Службы расследований финансовых преступлений Литовской Республики. Руководители украинского и литовского институтов договорились углублять сотрудничество в сфере защиты экономики.

Теги: #правоохранительные_органы #украина #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:30 17.07.2021
В Затоке Одесской области утонул отдыхающий, еще один несовершеннолетний пропал

В Затоке Одесской области утонул отдыхающий, еще один несовершеннолетний пропал

20:44 17.07.2021
Госпотребслужба начала проверку по факту отравления семерых детей в летнем лагере на Прикарпатье

Госпотребслужба начала проверку по факту отравления семерых детей в летнем лагере на Прикарпатье

19:25 17.07.2021
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

18:52 17.07.2021
Киевские правоохранители устанавливают причины перестрелки в центре столицы

Киевские правоохранители устанавливают причины перестрелки в центре столицы

18:25 17.07.2021
Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

09:56 17.07.2021
Замруководителя ОП и глава Бюро международной политики Польши скоординировали позиции по сотрудничеству

Замруководителя ОП и глава Бюро международной политики Польши скоординировали позиции по сотрудничеству

19:52 16.07.2021
Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока – 2" - Никифоров

Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока – 2" - Никифоров

19:42 16.07.2021
Дата и программа визита Зеленского в США будет озвучена в ближайшее время - Никифоров

Дата и программа визита Зеленского в США будет озвучена в ближайшее время - Никифоров

19:35 16.07.2021
У 33% украинцев уже есть иммунитет против Covid-19 - секретарь СНБО

У 33% украинцев уже есть иммунитет против Covid-19 - секретарь СНБО

19:04 16.07.2021
До 7 сентября будет подготовлен проект системы мониторинга потенциальных олигархов – Данилов

До 7 сентября будет подготовлен проект системы мониторинга потенциальных олигархов – Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве и области ожидаются грозы с удержанием до конца суток

В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

Около 130 человек погибли в Германии из-за наводнений

В Украине за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 676 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

В результате опрокидывания автобуса "Киев – Вроцлав" в Ровенской области госпитализировано 16 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Эстония не направит нового посла в Беларусь

ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима "тишины" на Донбассе за пятницу

В Харьковской области перевернулся комбайн, тело водителя извлекали спасатели

Франция будет требовать ПЦР-тесты у въезжающих из ряда стран Европы

В Киеве и области ожидаются грозы с удержанием до конца суток

На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик выехал на "встречку" и сбил шлагбаум в пункте пропуска

Во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в двух убийствах

Таран прокомментировал закон об основах нацсопротивления: это об реакции на агрессию России

В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

МККК передал на оккупированные территории 36 тонн гуманитарной помощи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА