Венедиктова встретилась с представителями литовских правоохранительных органов

Генпрокурор Ирина Венедиктова во время визита в Литву встретилась с директором Службы специальных расследований Жидрунасом Барткусом (STT) и директором Службы расследований финансовых преступлений Антони Микульскисом, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Весь мир должен быть объединен с коррупцией, поэтому для нас приоритетно развивать связи с правоохранителями других стран. Литва готова делиться лучшими практиками и опытом. Такое взаимодействие развивает потенциал антикоррупционных органов, а именно мощной борьбы от нас всех ждет общество", - цитирует пресс-служба слова Венедиктовой.

Также в Вильнюсе генпрокурор встретилась с директором Службы расследований финансовых преступлений Антони Микульскисом. Руководители ведомств обменялись информацией о мерах по защите государственных финансов и противодействия отмыванию средств, принимаемых правоохранительными органами обеих стран.

"Разрушение теневых схем - очень важное направление, где от бдительности стражей порядка зависят все сферы жизни государства. В прошлом году благодаря нашей координации по противодействию схемам уклонения от уплаты налогов почти 50000000000 гривен увеличены поступления в бюджет. А ликвидация транзитно конвертационных групп увеличила поступления НДС на 40 млрд грн. Сейчас украинская система противодействия финансовым преступлениям находится в состоянии преобразования. В сентябре заработает новый орган - Бюро экономической безопасности. Его аналитики и детективы работать над предупреждением и расследованием преступлений, связанных с экономикой и финансами", - отметила она.

Венедиктова также добавила, что Офис генпрокурора уже заключил Соглашение о сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF), которое также является партнером Службы расследований финансовых преступлений Литовской Республики. Руководители украинского и литовского институтов договорились углублять сотрудничество в сфере защиты экономики.