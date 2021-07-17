В Затоке Одесской области утонул отдыхающий, еще один несовершеннолетний пропал

В Затоке Одесской области в субботу утонул отдыхающий, еще один несовершеннолетний пропал.

"Сегодня днем отдыхающий из Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Впоследствии тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды. Где находится ребенок, пока устанавливается", - сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Отмечается, что причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".