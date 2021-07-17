События

23:30 17.07.2021

В Затоке Одесской области утонул отдыхающий, еще один несовершеннолетний пропал

1 мин читать
В Затоке Одесской области утонул отдыхающий, еще один несовершеннолетний пропал

В Затоке Одесской области в субботу утонул отдыхающий, еще один несовершеннолетний пропал.

"Сегодня днем отдыхающий из Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Впоследствии тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды. Где находится ребенок, пока устанавливается", - сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Отмечается, что причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Теги: #расследование #украина #утопленник #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:44 17.07.2021
Госпотребслужба начала проверку по факту отравления семерых детей в летнем лагере на Прикарпатье

Госпотребслужба начала проверку по факту отравления семерых детей в летнем лагере на Прикарпатье

19:25 17.07.2021
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

18:52 17.07.2021
Киевские правоохранители устанавливают причины перестрелки в центре столицы

Киевские правоохранители устанавливают причины перестрелки в центре столицы

18:25 17.07.2021
Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

09:56 17.07.2021
Замруководителя ОП и глава Бюро международной политики Польши скоординировали позиции по сотрудничеству

Замруководителя ОП и глава Бюро международной политики Польши скоординировали позиции по сотрудничеству

19:52 16.07.2021
Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока – 2" - Никифоров

Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока – 2" - Никифоров

19:42 16.07.2021
Дата и программа визита Зеленского в США будет озвучена в ближайшее время - Никифоров

Дата и программа визита Зеленского в США будет озвучена в ближайшее время - Никифоров

19:35 16.07.2021
У 33% украинцев уже есть иммунитет против Covid-19 - секретарь СНБО

У 33% украинцев уже есть иммунитет против Covid-19 - секретарь СНБО

19:04 16.07.2021
До 7 сентября будет подготовлен проект системы мониторинга потенциальных олигархов – Данилов

До 7 сентября будет подготовлен проект системы мониторинга потенциальных олигархов – Данилов

15:25 16.07.2021
Последствия оползня в Одесской области на автодороге Киев-Одесса будут устранены до 3 августа - Мининфраструктуры

Последствия оползня в Одесской области на автодороге Киев-Одесса будут устранены до 3 августа - Мининфраструктуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве и области ожидаются грозы с удержанием до конца суток

В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

Около 130 человек погибли в Германии из-за наводнений

В Украине за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 676 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

В результате опрокидывания автобуса "Киев – Вроцлав" в Ровенской области госпитализировано 16 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима "тишины" на Донбассе за пятницу

В Харьковской области перевернулся комбайн, тело водителя извлекали спасатели

Франция будет требовать ПЦР-тесты у въезжающих из ряда стран Европы

В Киеве и области ожидаются грозы с удержанием до конца суток

На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик выехал на "встречку" и сбил шлагбаум в пункте пропуска

Во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в двух убийствах

Таран прокомментировал закон об основах нацсопротивления: это об реакции на агрессию России

В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

МККК передал на оккупированные территории 36 тонн гуманитарной помощи

В Украине сохранится жаркая погода, в западных областях пройдут грозовые дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА