Госпотребслужба начала проверку по факту отравления семерых детей в летнем лагере на Прикарпатье

На Прикарпатье произошло массовое отравление детей в летнем лагере. Семь несовершеннолетних в возрасте до 16 лет госпитализированы, сообщила пресс-служба областного управления Госпродпотребслужбы.

"В инфекционное отделение Яремчанской ЦРБ по состоянию на 14:00 17 июля госпитализированы 7 детей в возрасте до 16 лет. Диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит. Состояние легкое и средней степени тяжести. Дети отдыхали в загородном учреждении оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты", что в с. Татар Надвирнянского района, заехали в лагерь 14 июля", - говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что начата проверка по факту отравления детей. Отобранные пробы готовых блюд и питьевой воды, а также проведены смывы на кишечную палочку и патфлору.

О результатах исследования в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.