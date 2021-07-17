Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"В течение текущих суток, 17 июля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое военных из состава Объединенных сил получили ранения", - указывается в сообщении в соцсети Facebook..

В штабе сообщили, что бойцы находятся в военном госпитале. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

Также сообщается, о нарушениях Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.