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18:52 17.07.2021

Киевские правоохранители устанавливают причины перестрелки в центре столицы

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Киевские правоохранители устанавливают причины перестрелки в центре столицы

Киевские правоохранители устанавливают причины перестрелки в центре столицы, сообщила пресс-служба киевского главка Национальной полиции.

"На улице Уманской слышны выстрелы. Правоохранители выяснили, что на улице якобы между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелов в ногу другого, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал", - говорится в сообщении.

Полицейские установили свидетеля, который видел мужчину, который держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и поволок его в подъезд.

Правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему, а данное событие должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации. 

Теги: #киев #пострадавший #перестрелка #украина
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