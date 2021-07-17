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18:25 17.07.2021

Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

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Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам жертв наводнений в Западной Европе, сообщила пресс-служба президента.

"Сочувствую родным жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы, которые унесли жизни более 150 человек. Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно быстрее, а все пострадавшие получат необходимую помощь", - цитирует слова президента пресс-служба.

Также президент отметил, что Украина в это сложное время остается рядом со своими европейскими друзьями и партнерами.

Теги: #зеленский #западная_европа #украина
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