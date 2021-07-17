В Харьковской области перевернулся комбайн, тело водителя извлекали спасатели

В субботу неподалеку от с. Мурафа (Харьковская область) комбайн ДОН 1500Б перевернулся с грунтовой дороги в кювет, зажав водителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о ДТП поступило в службу спасения в 11:58.

"К месту происшествия прибыли спасатели Краснокутской пожарно-спасательной части на пожарно-спасательном автомобиле и дополнительно автокран частного предпринимателя. Спасатели оказали помощь по извлечению водителя комбайна, мужчины 1977 г.р", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.