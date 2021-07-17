В Киеве и области ожидаются грозы с удержанием до конца суток

В Киеве и Киевской области в ближайшие часы с удержанием до конца суток 17 июля ожидаются грозы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, 18 июля днем в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.

Во время грозы спасатели рекомендуют плотно закрыть окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также рекомендуется во время грозы отключать электроприборы, отключить телевизоры от антенн, не использовать мобильные телефоны.

На открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться или подложить под себя. В лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.