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15:13 17.07.2021

На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик выехал на "встречку" и сбил шлагбаум в пункте пропуска

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На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик выехал на "встречку" и сбил шлагбаум в пункте пропуска

В пункте пропуска "Выступовичи", что на границе с Беларусью, водитель автоцистерны сбил шлагбаум, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Двигаясь на въезд в Украину, крупногабаритное транспортное средство выехало на полосу встречного движения, сбило шлагбаум и остановилось на территории пункта пропуска. Как оказалось, водитель грузовика был пьян. Он признался, что употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками. Это употребление причинило ряд админправонарушений", - указывается в сообщении.

Пограничники Житомирского отряда оформили на водителя автоцистерны документы админпроизводства за злостное неповиновение пограничному наряду (ст. 185-10 КУоАП) и нарушение пограничного режима (ст. 202 КУоАП). Кроме того, сотрудники Нацполиции оформили админпроизводства по четырем статьям: нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества (ст. 124), нетрезвое вождение (ст. 130) без документов (ст. 126) и мелкое хулиганство (ст. 173).

Теги: #нарушение #дальнобойщик #граница #беларусь
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