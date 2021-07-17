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14:24 17.07.2021

Во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в двух убийствах

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Во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в двух убийствах

В городе Стрый в субботу задержали 23-летнего мужчину по подозрению в совершении двух убийств, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

"Как установили сотрудники правоохранительных органов, ранее судимый 23-летний житель Львовской области, причастен к убийству двух жителей города Стрый, произошедших 5 и 17 июля. В обоих случаях на телах жертв были обнаружены по два огнестрельных ранения", – сказано в сообщении полиции.

В субботу около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Выговского в Стрые обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

В сообщении указано, что на территории области ввели специальную полицейскую операцию. Полицейские установили, что погибшим оказался местный житель 43-лет. На его теле обнаружили два огнестрельных ранения в грудь.

Полицейские заметили в Стрые подозрительного мужчину, который остановил рейсовый автобус и поехал в направлении города Сколе.

Полицейские приняли решение остановить автобус под правдоподобным предлогом за чертой города и проверить пассажира.

"Во время обыска в сумке, принадлежащей мужчине, обнаружили обрез ружья и патроны", – цитируют в сообщении слова начальника ГУ Нацполиции во Львовской области Александра Шляховского.

Также установлено, что задержанный причастен к убийству 40-летнего жителя города Стрый, произошедшего 5 июля.

Теги: #убийства #подозреваемый #львовская_область
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