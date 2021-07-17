События

14:04 17.07.2021

Таран прокомментировал закон об основах нацсопротивления: это об реакции на агрессию России

3 мин читать
Таран прокомментировал закон об основах нацсопротивления: это об реакции на агрессию России

События 2014 года наглядно продемонстрировали, что в условиях гибридной войны у страны не будет времени на продолжительные мобилизационные процессы. Именно это подвигло разработку закона "Об основах национального сопротивления", заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Теперь в стране "де-юре" сформирована система национального сопротивления. Мы говорим как о создании эффективного и оперативного механизма противодействия агрессивной политике Российской Федерации, так и о внедрении системы общевойскового обучения населения и развития территориальной обороны и сопротивления, охватывающей широкие слои населения Украины", - цитирует Тарана пресс-служба Минобороны.

По его словам, этому предшествовало одобрение ряда стратегических документов, таких как Стратегия национальной безопасности, Стратегия военной безопасности. В настоящее время ведется работа над Стратегическим оборонным бюллетенем и Планом обороны Украины, которые также соотносятся с законом о нацспоротивлении.

"Теперь слово за президентом, который должен подписать закон. И здесь дело не станет, потому что документ был разработан под общим руководством главы государства, совместными усилиями силовых ведомств, представителей ветеранских организаций, волонтеров и экспертов. В Министерстве обороны вполне готовы к следующему этапу - имплементации закона. У нас уже наработаны руководящие документы, планы, поэтому запуск системы должен состояться незамедлительно", - отметил Таран.

В законе учтен опыт стран-членов НАТО, в частности Литвы, Эстонии и Польши, современные практики организации комплексной обороны и национальные особенности по организации сопротивления агрессору. Документом предусмотрено увеличение предельной численности украинской армии на 11 тыс.: 10 тыс. - тероборона и тысяча - спецназовцы. Это направлено на обеспечение выполнения задач, определенных законом.

Как сообщалось, за президентский законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления" во втором чтении и в целом на пленарном заседании 16 июля проголосовали 313 народных депутатов.

Согласно законопроекту национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

При этом, общее руководство национальным сопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженными силами - президент Украины.

Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.

Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Силы ТО должны действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где ведутся военные (боевые) действия. Однако по решению главнокомандующего ВСУ их можно привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны ТО для наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах.

Авторы законопроекта предлагают, что введение движения сопротивления будет осуществляться с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины, территории Украины.

 

Теги: #нацсопротивление #таран #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:00 16.07.2021
Зеленский подписал закон, обеспечивающий независимость Нацсовета по телерадиовещанию

Зеленский подписал закон, обеспечивающий независимость Нацсовета по телерадиовещанию

12:52 16.07.2021
Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

11:49 16.07.2021
Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

10:29 16.07.2021
В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона в сфере культуры, туризма, книгоиздания, кинопроизводства и демонстрации фильмов

В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона в сфере культуры, туризма, книгоиздания, кинопроизводства и демонстрации фильмов

18:20 15.07.2021
Рада усилила борьбу против жестокого обращения с животными

Рада усилила борьбу против жестокого обращения с животными

14:19 15.07.2021
Рада одобрила реализацию "Дия City" со сроком действия указанного правового режима не менее 25 лет

Рада одобрила реализацию "Дия City" со сроком действия указанного правового режима не менее 25 лет

22:19 14.07.2021
Порошенко: вместо того, чтобы шутить над украинским - шутите на украинском

Порошенко: вместо того, чтобы шутить над украинским - шутите на украинском

15:44 14.07.2021
КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

14:39 14.07.2021
Рада приняла закон о реформе АРМА

Рада приняла закон о реформе АРМА

12:48 14.07.2021
Рада приняла закон о создании Этического совета и Службы дисциплинарных инспекторов ВСП

Рада приняла закон о создании Этического совета и Службы дисциплинарных инспекторов ВСП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

Около 130 человек погибли в Германии из-за наводнений

В Украине за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 676 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

В результате опрокидывания автобуса "Киев – Вроцлав" в Ровенской области госпитализировано 16 человек

Два человека погибли в результате падения вертолета Ми-2 в Николаевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик выехал на "встречку" и сбил шлагбаум в пункте пропуска

Во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в двух убийствах

В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

МККК передал на оккупированные территории 36 тонн гуманитарной помощи

В Украине сохранится жаркая погода, в западных областях пройдут грозовые дожди

Около 130 человек погибли в Германии из-за наводнений

Мы помним о трагедии МН17 и верим в привлечение виновных к ответственности – Зеленский

В ДТП во Львовской области два человека погибли, еще один госпитализирован

В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта

Порошенко в годовщину катастрофы MH17: с каждым днем мир приближается к ожидаемому приговору за это преступление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА