Таран прокомментировал закон об основах нацсопротивления: это об реакции на агрессию России

События 2014 года наглядно продемонстрировали, что в условиях гибридной войны у страны не будет времени на продолжительные мобилизационные процессы. Именно это подвигло разработку закона "Об основах национального сопротивления", заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Теперь в стране "де-юре" сформирована система национального сопротивления. Мы говорим как о создании эффективного и оперативного механизма противодействия агрессивной политике Российской Федерации, так и о внедрении системы общевойскового обучения населения и развития территориальной обороны и сопротивления, охватывающей широкие слои населения Украины", - цитирует Тарана пресс-служба Минобороны.

По его словам, этому предшествовало одобрение ряда стратегических документов, таких как Стратегия национальной безопасности, Стратегия военной безопасности. В настоящее время ведется работа над Стратегическим оборонным бюллетенем и Планом обороны Украины, которые также соотносятся с законом о нацспоротивлении.

"Теперь слово за президентом, который должен подписать закон. И здесь дело не станет, потому что документ был разработан под общим руководством главы государства, совместными усилиями силовых ведомств, представителей ветеранских организаций, волонтеров и экспертов. В Министерстве обороны вполне готовы к следующему этапу - имплементации закона. У нас уже наработаны руководящие документы, планы, поэтому запуск системы должен состояться незамедлительно", - отметил Таран.

В законе учтен опыт стран-членов НАТО, в частности Литвы, Эстонии и Польши, современные практики организации комплексной обороны и национальные особенности по организации сопротивления агрессору. Документом предусмотрено увеличение предельной численности украинской армии на 11 тыс.: 10 тыс. - тероборона и тысяча - спецназовцы. Это направлено на обеспечение выполнения задач, определенных законом.

Как сообщалось, за президентский законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления" во втором чтении и в целом на пленарном заседании 16 июля проголосовали 313 народных депутатов.

Согласно законопроекту национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

При этом, общее руководство национальным сопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженными силами - президент Украины.

Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.

Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Силы ТО должны действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где ведутся военные (боевые) действия. Однако по решению главнокомандующего ВСУ их можно привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны ТО для наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах.

Авторы законопроекта предлагают, что введение движения сопротивления будет осуществляться с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины, территории Украины.