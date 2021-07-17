События

13:14 17.07.2021

В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

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В Киеве на всех пляжах с 17 июля запрещено купаться

В Киеве с субботы, 17 июля, запрещено купаться на всех пляжах, сообщает КП "Плесо".

"С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги. Следует отметить, что соответствующий статус устанавливается с профилактической целью", - указывается в сообщении.

Отмечается, что из-за длительной жары на водоемах столицы происходит "цветение" воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается.

"Поэтому для информирования отдыхающих о наличии потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоено временный статус "Не купаться". О снятии этого статуса будет сообщено отдельным пресс-релизом", - отмечают в КП "Плесо".

В то же время территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.

Теги: #киев #пляжи #запрет
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