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12:31 17.07.2021

МККК передал на оккупированные территории 36 тонн гуманитарной помощи

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МККК передал на оккупированные территории 36 тонн гуманитарной помощи

Через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье", что на линии разграничения на востоке Украины, проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного креста, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены сантехнические материалы, мебель, одежда и продуктовые наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил более 36 тонн", - указывается в сообщении.

Теги: #донбасс #гумпомощь
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