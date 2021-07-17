МККК передал на оккупированные территории 36 тонн гуманитарной помощи

Через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье", что на линии разграничения на востоке Украины, проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного креста, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены сантехнические материалы, мебель, одежда и продуктовые наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил более 36 тонн", - указывается в сообщении.