События

12:06 17.07.2021

В Украине сохранится жаркая погода, в западных областях пройдут грозовые дожди

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В Украине сохранится жаркая погода, в западных областях пройдут грозовые дожди

В ближайшие сутки по всей территории Украины сохранится жаркая погода, однако в западных областях ожидаются грозовые дожди, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди, сообщает Укргидрометцентр. Днем в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами небольшой кратковременный дождь.

В воскресенье, 18 июля, в большинстве областей Украины преимущественно сухо, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-23°, днем 30-35°, в западных областях 27-32°. В Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 21-23°, днем 32-34°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 18 июля в Киеве была зафиксирована в 2010 году и составила 35,2°, самая низкая ночью – 9,4° в 1989 году.

В понедельник, 19 июля, в западных, северных, днем местами и в центральных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Карпатах и на Закарпатье значительные дожди. На остальной территории без осадков

Ветер северо-западный, в южных и восточных областях, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-23°, днем 28-33°, на юге и востоке до 36°. В северных областях ночью 16-21°, днем 24-29°. В западных областях ночью 13-18°, днем жара спадет до 20-25°.

В Киеве в понедельник ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом не северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 27-29°.

Температура воды в Черном и Азовском морях 17 июля на 9:00 составила 24-27°, в Днепре в пределах Киева 27°.

Теги: #погода #прогноз
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