Около 130 человек погибли в Германии из-за наводнений

На западе Германии в результате наводнений погибли 133 человека, сообщают в субботу европейские СМИ.

В полиции города Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, которая в ФРГ пострадала наиболее тяжело от удара стихии, сообщили, что в этом регионе погибли около 90 человек. Еще 43 человека погибли в соседней федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Наводнения в центральной части Европы начались в середине недели из-за обильных и продолжительных дождей. Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции и Бельгии. В Бельгии, в частности, погибли 20 человек.

В Германии 102 тыс. человек из-за наводнения остаются без электричества, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Франция со своей стороны выразила готовность оказать помощь в борьбе с последствиями непогоды в Германии.