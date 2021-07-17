В ДТП во Львовской области два человека погибли, еще один госпитализирован

Два человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП на автодороге Львов - Тернополь, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, авария произошла около 02:55 вблизи села Пидберизцы Львовского района. 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу, где легковой автомобиль столкнулся с грузовиком МАН.

"Вследствие ДТП две пассажирки ВАЗ погибли на месте происшествия, водителя госпитализировали в городскую детскую больницу Львова", – указано в сообщении.

Причины и обстоятельства события выясняют сотрудники полиции.