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10:28 17.07.2021

В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта

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В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта

Из-за высокой температуры воздуха в субботу, 17 июля, с 10:00 на въездах в Киев вводится ограничение на движение большегрузного транспорта, вес которого превышает 24 тонны, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения вводятся на всех подъездах к Киеву. Об их снятии будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Теги: #киев #фуры #ограничения #транспорт
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