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10:09 17.07.2021

Порошенко в годовщину катастрофы MH17: с каждым днем мир приближается к ожидаемому приговору за это преступление

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Порошенко в годовщину катастрофы MH17: с каждым днем мир приближается к ожидаемому приговору за это преступление

С первых минут после крушения МН17 над оккупированным Донбассом ни у кого не было сомнений в том, кто виновен в катастрофе и несет ответственность за гибель пассажиров и экипажа, подчеркнул в годовщину трагедии пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Справедливость не дается в спешке, она требует времени и стратегического виденья. Как и в те далекие времена, я и сегодня не имею никаких сомнений в правильности решения Украины передать нидерландской стороне права возглавить международное расследование. Мы ключевых свидетелей российской стороне не выдавали, спецопераций не срывали, в отличие от нынешних руководителей. Зато планомерно и профессионально приближали день установления истины", - отметил Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Он подчеркнул, что благодаря деятельности Совместной следственной группы в составе Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины известно, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежащим именно российским войскам и доставленным с территории РФ.

"Семь долгих лет продолжается расследование, но с каждым днем мир близится к завершению судебного разбирательства и ожидаемому приговору. Как и в первые минуты трагедии рейса МН17, не сомневаюсь, что истина будет установлена. Наша общая задача - привлечь всех причастных к этому теракту к ответственности. Мы помним!" - заявил Порошенко.

Как сообщалось, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.

9 марта 2020 года в Нидерландах в судебном комплексе Схипхола близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 "Малайзийских авиакомпании". На скамье подсудимых должны быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина.

 

Теги: #мн17 #порошенко
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