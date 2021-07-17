Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 189 млн 527 тыс. 216, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 75 тыс. 331 человека.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 54 тыс. 952 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 608 тыс. 815.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 64 тыс. 908, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 413 тыс. 91.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 308 тыс. 109 заболевших, умерло 540 тыс. 398 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 525,0. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 876 человек, в Индии - 296, Бразилии - 2 тыс. 524.