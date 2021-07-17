Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле со стороны армянских военных позиций армии Азербайджана по всей протяженности государственной границы.

"16 июля с 20:40 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля примерно в 01:00 с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района", - отмечается в информации.

Оборонное ведомство Азербайджана заявляет, что помимо этого 17 июля в 08:30 подразделения армянских вооруженных сил, расположенные близ села Араздейен Ведийского района, из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь.

Минобороны заявляет, что среди личного состава армии Азербайджана потерь нет.