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08:45 17.07.2021

С начала вакцинации в Украине сделано более 4 млн прививок – Минздрав

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С начала вакцинации в Украине сделано более 4 млн прививок – Минздрав

В течение прошедших суток, 16 июля, от коронавируса в Украине привили более 111 тыс. человек, с начала кампании вакцинации сделано более 4 млн прививок, сообщает пресс-служба Минздрава в субботу.

"Более 4 млн прививок выполнено с начала вакцинации! 111 150 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 16 июля 2021. Одну дозу получили 65 226 человек полностью иммунизированы – 45 924 человека", – говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

Отмечается, что в течение суток работала 741 мобильная бригада, 1 615 пунктов прививки и 56 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу – 2 604 860 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 011 040 прививок", – добавляют в Минздраве.

 

Теги: #вакцинация #пандемия #коронавирус
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