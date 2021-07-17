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08:33 17.07.2021

Из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 60 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 17 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях (Закарпатская - 55, Луганская - 3 и Донецкая - 2)", – сообщается на сайте ведомства утром в субботу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #электроснабжение #непогода
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