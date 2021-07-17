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08:19 17.07.2021

Первый случай заражения коронавирусом выявлен у постояльца Олимпийской деревни

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Первый случай заражения коронавирусом выявлен у постояльца Олимпийской деревни

В Олимпийской деревне в Токио в субботу обнаружен первый случай заражения COVID-19, сообщают СМИ со ссылками на Оргкомитет Игр.

Генеральный директор оргкомитета Токио 2020 Тосиро Муто подтвердил, что положительный тест на вирус сдал иностранец из состава организаторов Олимпиады, но не стал называть имя и национальную принадлежность заболевшего.

С 1 июля, по данным Оргкомитета, положительный тест на коронавирус оказался у 45 человек, имеющих отношение к Играм.

В субботу положительные тесты сдали 15 человек - семеро из персонала, обеспечивающего Игры, шестеро из составов делегаций и два журналиста. Из них восемь человек - иностранцы.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, пройдут практически без зрителей и в соответствии с жесткими правилами карантина.

Спортсмены только начинают прибывать на Игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги: #япония #коронавирус #олимпиада #деревня
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