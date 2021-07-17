В Украине за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 676 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 676 человек, 16 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 16 июля 2021 в Украине зафиксировано 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 41, медработников - 9). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 438 человек, летальных случаев – 16, выздоровели - 676 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в субботу утром.

Днем ранее, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 196 человек, выздоровели 2 180 957 человек, летальных случаев - 52 718.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.