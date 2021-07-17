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08:00 17.07.2021

В результате опрокидывания автобуса "Киев – Вроцлав" в Ровенской области госпитализировано 16 человек

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В результате опрокидывания автобуса "Киев – Вроцлав" в Ровенской области госпитализировано 16 человек

В результате опрокидывания автобуса "Киев-Вроцлав" в Дубенском районе Ровенской области в ночь на субботу, с травмами разной степени тяжести госпитализированы 16 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17 июля в 03.45 вблизи г.Радивилов Дубенского района на автодороге, водитель рейсового автобуса сообщением "Киев – Вроцлав" (находилось 40 человек) не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего 16 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в субботу.

От ГСЧС привлекалось 20 человек и 5 ед. техники.

Теги: #дтп #ровенская #автобус
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