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07:54 17.07.2021

Два человека погибли в результате падения вертолета Ми-2 в Николаевской области

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Два человека погибли в результате падения вертолета Ми-2 в Николаевской области

В результате падения и загорания вертолета Ми-2 в Николаевской области в субботу утром погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17 июля в 06.08 вблизи с.Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота)", – говорится в утренней сводке в субботу на сайте ведомства.

В 6.35 мин. пожар ликвидирован на площади 6 м кв.

К тушению и деблокации погибших привлекались 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

Теги: #жертвы #николаевская_обл #вертолет
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