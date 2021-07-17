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07:48 17.07.2021

Украинский военный получил пулевое ранение на Донбассе с начала суток

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Украинский военный получил пулевое ранение на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток субботы, 17 июля, на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима тишины со стороны российских наемников, вследствие чего пулевое ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 17 июля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня… В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В частности, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вблизи Чермалыка противник обстрелял позиции ООС из стрелкового оружия.

В районе Водяного на Приазовье российские наемники вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Широкино противник открыл огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Павлополя российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Старогнатовки зафиксировано применение артиллерии калибра 122-мм.

"За прошедшие сутки, 16 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня", – сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка
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