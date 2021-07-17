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06:03 17.07.2021

Таиланд из-за роста случаев COVID-19 ввел запрет на публичные собрания, нарушителям грозит до двух лет тюрьмы

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Таиланд из-за роста случаев COVID-19 ввел запрет на публичные собрания, нарушителям грозит до двух лет тюрьмы

Власти Таиланда ввели общенациональный запрет на публичные собрания и рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на передвижение в связи с ростом случаев заражения COVID-19 и летальных исходов.

В субботу медицинские власти страны сообщил о рекордном суточном росте заболеваемости - зафиксировано 10 тыс. 82 новых случая, от связанных с коронавирусом заболеваний скончался 141 человек.

Максимальное наказание за нарушение запрета на публичные собрания предусматривает двухлетнее тюремное заключение или штраф до 40 тыс. бат ($1,22 тыс.), или же в некоторых случаях - оба наказания.

Премьер-министр страны Прают Чан-оча заявил, что правительство рассматривает дополнительные ограничения, поскольку страна борется с самой тяжелой с начала пандемии вспышкой распространения коронавируса. "Необходимо расширить меры по максимально возможному ограничению передвижения людей и закрытию большего числа объектов, оставив только самое необходимое", - заявил премьер на своей официальной странице в Facebook в пятницу.

Теги: #ужесточение #таиланд #меры #коронавирус
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