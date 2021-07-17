Украина получила от Румынии более 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Румыния передала Украине в виде гуманитарной помощи партию вакцины против коронавируса компании AstraZeneca – 100,8 тыс. доз, сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

"Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca. Это гуманитарная помощь от Румынии", – сказано в сообщении на странице ОГА в Фейсбук в пятницу вечером.

Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное".

Прибывшая партия препарата будет доставлена на центральный склад в Киеве, при соблюдении холодового режима.

В информации подчеркивается, что вакцина будет распределена между всеми областями Украины.