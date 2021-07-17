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03:28 17.07.2021

Бизнесмен Фархад Ахмедов заплатит бывшей супруге 150 млн фунтов

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Бизнесмен Фархад Ахмедов заплатит бывшей супруге 150 млн фунтов

Российский бизнесмен Фархад Ахмедов достиг договоренности с бывшей супругой Татьяной и выплатит ей в рамках бракоразводного процесса 150 млн фунтов, а не 450 млн фунтов - как этого ранее требовал суд, сообщает издание The Guardian.

Представитель Ахмедова заявил в пятницу, что бизнесмен и его бывшая жена достигли соглашения: женщина согласилась принять предложенную компенсацию "наличными и произведениями искусства".

Издание Daily Mail в свою очередь уточняет, что, по сообщениям стороны Ахмедова, бывшая супруга в рамках соглашения получит 150 млн фунтов в качестве компенсации. Из них 74,5 млн фунтов Ахметова должна заплатить компании Burford Capital, которая оказала ей финансовую поддержку в деле.

The Guardian отмечает, что Ахмедова пока не прокомментировала сообщения СМИ об урегулировании спора.

Газета напоминает, что Ахмедов не соглашался выплатить экс-супруге 41,5% от общей суммы совместного имущества размером 1 млрд, назвав постановление британского суда ошибочным. В этой связи Ахмедова снова обратилась в суд с целью отследить и конфисковать активы бывшего супруга.

Как сообщает The Guardian, на первоначальном судебном разбирательстве Ахмедова требовала 350 млн фунтов стерлингов, однако по причине того, что стороны не смогли достигнуть договоренностей, женщина затем потребовала еще 95 млн фунтов, а также - коллекцию современного искусства, которую оценивают в 112 млн фунтов. Ахмедова также пыталась отсудить у экс-супруга суперяхту "Луна" стоимостью 300 млн фунтов.

Газета Daily Telegraph в свою очередь отмечает, что в 2016 году британский суд, рассматривавший бракоразводный процесс 65-летнего Фархада Ахмедова с Татьяной Ахмедовой, постановил выплатить ей 450 млн фунтов. Британские СМИ назвали это самой крупной в истории страны суммой, присуждённой судом в рамках бракоразводного процесса.

Параллельно женщина судилась и с сыном. В апреле 2021 года Высокий суд Лондона обязал сына Фархада Ахмедова - Темура - выплатить матери около 75 млн фунтов стерлингов. В суде пришли к выводу, что сын предпринимателя проводил финансовые махинации, цель которых состояла в том, чтобы помочь отцу избежать выплаты матери многомиллионной компенсации за развод.

"Переводы крупных сумм денег Темуру в 2015 и 2016 году были продиктованы стремлением бывшего мужа не передавать свои активы бывшей жене", - говорилось в вердикте.

Теги: #россия #развод #бизнесмен #британия
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