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02:03 17.07.2021

Пятеро детей госпитализированы с детского лагеря в Карпатах с пищевым отравлением

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Пятеро детей госпитализированы с детского лагеря в Карпатах с пищевым отравлением

С подозрением на пищевое отравление в Яремчанскую центральную районную больницу госпитализированы пятеро детей в возрасте 13-15 лет, которые отдыхали в заведении оздоровления и отдыха "Делюкс" в с.Татаров Надвирнянского района (Ивано-Франковская обл.), сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В инфекционное отделение Яремчанского ЦРБ по состоянию на 15:00 16 июля 2021 г. госпитализированы 5 детей… Предварительный диагноз пострадавших - пищевое отравление. Состояние - средней степени тяжести. Дети отдыхали в загородном учреждении оздоровления и отдыха "Делюкс", что в с. Татаров Надвирнянского района", - сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу.

Отмечается, что в заведении проводят санитарно-эпидемиологическое расследование причин отравления и внеплановую проверку безопасности пищевых продуктов.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что 9 июня детский лагерь в Татарове обвинили в сокрытии массового отравления. "По словам нескольких родителей, у многих подростков была рвота, спазмы желудка и нарушения пищеварения. В то же время по данным журналистов, в Яремчанскую больницу госпитализировали только двух воспитанников лагеря, но пищевое отравление у детей не подтвердили. Также медики официально заявили, что у других детей таких симптомов нет", – сказано в сообщении.

 

Теги: #карпаты #отравление #детский_лагерь
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