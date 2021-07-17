События

00:39 17.07.2021

В Харьковской области 7-летняя девочка погибла в техническом водоеме

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В Харьковской области 7-летняя девочка погибла в техническом водоеме

В пгт. Гуты Харьковской области девочка (2014 г.р.) упала в технический водоем сахарозавода и погибла.

"Девочка упала в воду и утонула. Для поднятия тела погибшего ребенка на поверхность были привлечены водолазы ГСЧС", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По предварительной информации, девочка с друзьями гуляла неподалеку водоема без присмотра взрослых, поскользнулась и упала в воду.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.

Теги: #водоем #ребенок #харьковская
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