В Харьковской области 7-летняя девочка погибла в техническом водоеме

В пгт. Гуты Харьковской области девочка (2014 г.р.) упала в технический водоем сахарозавода и погибла.

"Девочка упала в воду и утонула. Для поднятия тела погибшего ребенка на поверхность были привлечены водолазы ГСЧС", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По предварительной информации, девочка с друзьями гуляла неподалеку водоема без присмотра взрослых, поскользнулась и упала в воду.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.