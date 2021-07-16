РФ и КНР пытаются опорочить западные вакцины от COVID-19 - Белый дом

Москва и Пекин распространяют информацию, которая подрывает доверие к вакцинам от коронавируса COVID-19, произведенным странами Запада, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Центр глобального взаимодействия Госдепартамента выявил, что Россия и Китай продвигают свои вакцины путем распространения сообщений, которые подрывают вакцины западного производства", - заявила Псаки в ходе брифинга.

По словам Псаки, Россия и Китай, в частности, распространяют сообщения, в которых "преувеличивают побочные эффекты западных вакцин".

Ранее в этом году глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что ряд стран мира, в том числе Россия, занимаются дезинформацией по теме вакцин от коронавируса COVID-19, и это опасно для всего мира.

"Как и вы, мы обеспокоены дезинформацией, в том числе российской, по теме вакцин", - заявил он тогда на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Блинкен таким образом прокомментировал мнение одного из членов комитета о том, что соперники США якобы занимаются распространением ложных сведений о западных вакцинах.

"Такие действия неправильны и очень опасны", - добавил Блинкен. Госсекретарь заверил, что его ведомство готово "противостоять этим попыткам" дезинформации.