Нарушение Украиной меморандума с "зелеными" губительно для инвестклимата страны – посол Норвегии

Нарушение меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и участниками рынка возобновляемой энергетики от июня 2020 года, согласно которому правительство обещало выплатить накопленный старый долг, обеспечить текущие платежи, а также не вносить изменений, таких как новый 3,2% акцизный налог, губительно не только для инвесторов в отрасль, но и в целом для инвестклимата страны, считает посол Норвегии в Украине Эрик Сведал (Eric Swedal).

"Достижение цели по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Энергетической стратегии Украины и выполнение требований Европейского зеленого соглашения (Green Deal) также будет чрезвычайно трудным, если инвесторы не смогут полагаться на законодательную базу и предсказуемость со стороны правительства", – сказал он на пресс-конференции в Киеве, организованной совместно с норвежской компанией Emergy (ранее – NBT).

Посол указал, что за почти год пребывания в Украине большую часть его времени занимают вопросы энергетики. "Мне пришлось ознакомиться со всем: от "зеленых тарифов" до корпоративного управления государственных предприятий", – уточнил он.

Сведал отметил, что реформы последних лет, в частности, "зеленые тарифы" на ВИЭ, привели к существенным инвестициям Норвегии в солнечные и ветряные электростанции (СЭС и ВЭС). "За последние пару лет норвежские компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики, привлекли в Украину около EUR750 млн в виде прямых иностранных инвестиций. По моей информации, это составило около 20% всех прямых иностранных инвестиций в Украину за этот период", – подчеркнул посол.

По его словам, вложившая EUR380 млн Emergy входит в пятерку крупнейших инвесторов в ветроэнергетику Украины, а Scatec с EUR350 млн – в пятерку крупнейших инвесторов в солнечную энергетику.

Сведал напомнил, что меморандум был компромиссом, в рамках которого участники рынка согласились на ретроактивные изменения "зеленых тарифов".

Посол также подчеркнул, что поддержка Норвегией независимости Украины значительно усилилась после 2014 года, а введенные вместе с ЕС санкции в отношении России за нарушение международного права в Украине по-прежнему остаются в силе, как и ответный запрет России с 2014 года на импорт норвежских морепродуктов, составлявших 80% норвежского экспорта в РФ.

"Поддержка Норвегией Украины составляет более EUR20 млн в год, в общей сложности с 2014 года – около EUR170 млн", – уточнил Сведал.

По его словам, Украина входит в двадцатку крупнейших получателей норвежской помощи в мире и сосредоточивает ее на проектах, направленных на повышение энергоэффективности, реформировании энергетического сектора и развитии энергетического бизнеса, а также повышении безопасности в ядерной энергетической отрасли.

В то же время, отметил посол, Северная экологическая финансовая корпорация НЕФКО, донором которой является Норвегия, в декабре прошлого года решила приостановить инвестирование в новые проекты ВИЭ в Украине из-за ситуации с "зелеными" тарифами.

Согласно представленным на пресс-конференции данным, в настоящее время в Украине действует более 1000 станций ВИЭ, а международные инвесторы вложили более EUR3 млрд и владеют примерно 30% от общей установленной мощности ВИЭ. В их числе представители Канады, Китая, Германии, Франции, Литвы, Катара, Южной Кореи, Испании, Швеции, Турции, Великобритания и США. Еще около 30% мощностей принадлежит малым и средним украинским бизнесменам из всех регионов, олигархам – также примерно 30% (в том числе ДТЭК - около 20%), а оставшиеся около 10% приходятся на СЭС более чем 30 тыс. домохозяйств.

Помимо того, как отмечается в распространенных документах, больше EUR1 млрд долгового финансирования сектор получил от международных финансовых организаций: ЧБТР, ЕБРР, НЕФКО, DEG, Finnfund, FMO, GIEK, GGF, IFU, Proparco, Swedfund, DFC. Были также представлены гарантии европейскими и китайским экспортными агентствами и страхование политических рисков от DFC США.

В отношении меморандума о взаимопонимании организаторы пресс-конференции назвали мифом утверждение, что он не является юридически обязывающим документом. Среди аргументов в распространенной информации приведены официальное посредничество Секретариата Энергетического сообщества, участие представителей ЕБРР и ЕС в качестве наблюдателей во время медиации, подписание документа с украинской стороны премьер-министром, и.о. министра энергетики и главой регулятора НКРЭКУ, а также двумя из трех ведущих отраслевых ассоциаций.

В то же время президент Emergy Энди Кинселла (Andy Kinsella) отметил, что в настоящее время компания не намерена обращаться в международный арбитраж против Украины.