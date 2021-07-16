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21:01 16.07.2021

Специалисты NASA смогли возобновить работу телескопа Hubble

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Специалисты NASA смогли возобновить работу телескопа Hubble

Специалисты национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смогли успешно подключить резервное аппаратное обеспечение на телескопе Hubble, сообщило аэрокосмическое агентство в пятницу.

Специалисты подключили резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH). Помимо этого, ряд видов оборудования на борту Hubble было переключено к резервному модулю через альтернативные интерфейсы. По итогам работ резервная система приведена в нормальный режим.

"Команда Hubble сейчас следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Затем группа проведет калибровку приборов перед возобновлением нормальной научной работы", - говорится в сообщении NASA.

Телескоп Hubble перестал работать из-за сбоя в работе системы 13 июня. В результате все приборы телескопа были переведены в безопасный режим.

В течение месяца специалисты проводили многодневные тесты, которые включали попытки перезагрузить и перенастроить систему и резервное аппаратное обеспечение, но успехом не завершились. Однако было выявлено, что возможная причина проблемы связана с блоком управления питанием.

Hubble был запущен в 1990 году. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ.

Теги: #телескоп #сша #nasa
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